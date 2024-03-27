Asus продолжает дело Intel на рынке миниатюрных ПК

В среду компании Asus выпустила пресс-релиз, который ознаменовал собой анонс портативного компьютера Asus NUC 14 Pro. Производитель обещает в нём скорость высочайшего класса благодаря процессорам Intel Core Ultra 7 и 5 и трёх движкам искусственного интеллекта. Речь идёт о графическом процессоре, блоке нейронных вычислений и центральным процессоре.

Компьютер получает высокую пропускную способность, невысокое энергопотребление и малое время отклика, внушительные вычислительные возможности. Ещё обещаны высокий уровень безопасности, стабильности и управляемости за счёт Intel vPro Enterprise.

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Компьютер относится к сверхмалому форм-фактору (uSFF). Он обладает матовым чёрным рельефным корпусом 4х4, выполненным из переработанного пластика. У него есть съёмная крышка и крепление VESA, которое расширяет возможности размещения устройства в помещении. На компьютер даётся трёхлетняя ограниченная гарантия.

Попасть внутрь корпуса можно без инструментов. Asus говорит о доступе к стандарту Bluetooth без специальных ключей, что даёт возможность легко подключать клавиатуру, мышь, динамики или гарнитуры.

Устройство выпускается в высоком и тонком форм-факторах. При желании можно купить только системную плату для обновления уже существующих компьютеров. Есть комплект с системой Windows 11 или же полностью собранный портативный компьютер также с Windows 11.

Помимо названных выше, используются процессоры Intel Core 3. Имеется два разъёма Thunderbolt 4 с DisplayPort 2.1 и USB4, Intel WiFi 6E AX211, 2x2 и Bluetooth 5.3. Объём памяти DDR5 5600 SO-DIMM достигает 96 ГБ.