Asus Zenfone 11 Ultra оснащен некоторыми функциями искусственного интеллекта, которые не требуют подключения к облаку.

Asus известна разработкой материнских плат и видеокарт GeForce и Radeon. Компания также производит смартфоны. Тайваньская компания за последние годы зарекомендовала себя как производитель маленького и мощного телефона на базе Android. Asus Zenfone 10 с диагональю дисплея 5,9 дюйма доступен по цене от $650.

В марте Asus выпустила значительно более крупную флагманскую модель — Asus Zenfone 11 Ultra. Смартфон практически идентичен Asus ROG Phone 8 Pro. Как поясняет Asus, основным отличием должны быть целевые группы. Zenfone 11 Ultra предназначен для широкой аудитории, а ROG Phone 8 Pro со специальным охлаждением ориентирован в первую очередь на геймеров.

Изображение: Asus

Asus внедрила искусственный интеллект непосредственно в устройство и утверждает, что практически все функции ИИ выполняются прямо на мобильном телефоне. Облачное соединение необходимо только для отдельных функций. Как и Samsung Galaxy S24 и Google Pixel 8 Pro, Asus Zenfone 11 Ultra имеет ИИ-транскрибер и телефонный ИИ-переводчик.

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Существуют так называемые фоновые изображения ИИ. Вы можете указать предопределенные ключевые слова, и ИИ сгенерирует подходящие обои. Поиск на мобильных телефонах и шумоподавление во время телефонного разговора также управляются искусственным интеллектом. Asus не раскрыла, какая модель искусственного интеллекта используется.

Все упомянутые функции искусственного интеллекта реализуются на смартфоне, но необходимо подключение к облаку, если нужно сгенерировать тексты или расшифрованные записи. Asus обещает, что модели платной подписки на инструменты ИИ не будет, но отмечает, что функции все еще находятся на стадии бета-тестирования.

В остальном Zenfone 11 Ultra поставляется с обычными флагманскими характеристиками: камера со стабилизацией на подвесе, 3-кратный оптический зум и яркий AMOLED-экран с частотой 144 Гц, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Изображение: Asus

Телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм). Мощность зарядки составляет 65 Вт, и это один из последних сотовых телефонов высокого класса, оснащенных обычным разъемом для наушников 3,5 мм. Есть только 2 года обновлений Android и 4 года обновлений безопасности. Это довольно мало для флагманского телефона.

Поставки новинки начались 22 марта. Рекомендуемая розничная цена составляет около $1000. Возможно, в июле выйдет Zenfone 11 меньшего размера.