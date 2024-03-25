Компания ASUS представила новые игровые наушники ROG Cetra True Wireless SpeedNova, предназначенные для воспроизведения комфортного и качественного звука во время соревновательных игр. Эти наушники оснащены беспроводной технологией ROG SpeedNova 2,4 ГГц, которая обеспечивает низкую задержку звука, надежное соединение и энергоэффективность. Звук в наушниках поддерживает высокое разрешение до 24 бит / 96 кГц с помощью технологии Dirac Opteo, что позволяет достичь высокой детализации.

ROG Cetra True Wireless SpeedNova оснащены адаптивной системой активного шумоподавления (ANC), которая автоматически оптимизирует подавление шума в зависимости от посадки и формы ушного канала пользователя. Это позволяет обеспечить полное погружение в игровой процесс. Также наушники имеют микрофоны AI с костной проводимостью, которые обеспечивают четкую передачу голоса владельца. В режиме Bluetooth, наушники ROG Cetra True Wireless SpeedNova могут работать автономно до 46 часов, что является весьма впечатляющим временем работы. Зарядка наушников идет без использования проводов через специальный кейс. Одним из определенных преимуществ этих наушников является двухрежимное беспроводное подключение. Это позволяет пользователям выбрать подключение по Bluetooth или использовать беспроводную связь на частоте 2,4 ГГц. Кроме того, функция Hybrid Multipoint позволяет одновременно подключить два устройства: одно через Bluetooth, а другое через 2,4 ГГц диапазон с использованием прилагаемого в комплекте донгла.