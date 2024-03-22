В настоящее время система ExpertCenter PN65 предлагается в Китае по цене от 720 долларов

ASUS ExpertCenter PN65, анонсированный в начале года, представляет собой новейший компактный, но мощный мини-ПК, предназначенный как для деловых, так и для промышленных задач. Этот мини-ПК, оснащенный процессорами Intel Core Ultra с графикой Intel Arc Graphics, улучшил производительность по сравнению с предшественником на базе линейки Raptor Lake. Кроме того, он получил новый блок NPU, который позволяет использовать приложения на базе искусственного интеллекта.

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На выбор предлагается система с двумя процессорами Intel Core Ultra: либо Core Ultra 5 125H с 14 ядрами и 18 потоками, либо Core Ultra 7 155H с 16 ядрами и 22 потоками. Система оснащена памятью DDR5-5600 и поддерживает модули емкостью до 48 ГБ, то есть всего можно получить 96 ГБ.

ExpertCenter PN65 отличается от типичных систем мини-ПК своими универсальными возможностями подключения. Пользователи могут выбирать из различных портов, включая разъемы USB, HDMI, DisplayPort, COM и VGA. ПК поддерживает до семи портов USB и Intel 2.5G LAN. ASUS предлагает три варианта для каждой системы, поэтому перед покупкой обязательно необходимо внимательно посмотреть спецификации.

Система только появилась в Китае, и это первый взгляд на цены данного мини-ПК.

Цены на ASUS ExpertCenter PN65 в Китае:

• Core Ultra 5 125H (16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD): 5199 юаней (722 доллара);

• Core Ultra 7 155H (16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ SSD): 6199 юаней (861 доллар).

Для сравнения система с Core i5-13500H стоит 3999 юаней (555$), а Core i7-13700H - по цене 5899 юаней (820$). Оба варианта имеют одинаковые объемы оперативной памяти и встроенного накопителя. Таким образом, система, без сомнения, дороже, чем на чипах Raptor Lake, однако разница между старшими версиями незначительна. Стоит добавить, что PN65 поддерживает до четырех дисплеев с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Графическая часть представлена встроенными решениями Arc с 7 или 8 ядрами Xe. Это серьезное обновление по сравнению с предшественником, но не такое мощное, как графика AMD RDNA3.