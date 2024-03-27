Volkswagen R получает отдельный павильон

Подразделение немецкого автопроизводителя Volkswagen R в ближайшие годы должно начать заниматься производством исключительно электромобилей и превратиться в независимый бренд под крылом VW Group. Для начала Volkswagen R откроет павильон в Автоштадте, в немецком городе Вольфсбург. Здесь есть павильоны и других брендов группы Volkswagen, в том числе Lamborghini, Audi и Skoda.

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Наличие павильона должно повысить осведомлённость потенциальных покупателей о новом бренде. Также обещано повысить качество обслуживания клиентов благодаря обеспечению эксклюзивной информации о концепт-карах и новых технологиях.

В 2022 году было сказано, что первый электрический концепт Volkswagen R будет выпущен в 2024 году. Павильон может стать отличным местом для его презентации. Концепт ожидается в ближайшие месяцы, но финальную модель предстоит ждать ещё минимум два года.

В павильоне также могут проводиться общественные мероприятия. Геймеры получат доступ к симуляторам вождения и тому подобным развлечениям.

Volkswagen уже продемонстрировал своё умение создавать отличные электромобили. В этом году были представлены ID.3 GTX, ID.7 GTX Tourer и ID. Buzz GTX. Мощность почти у всех из них превышает 300 л.с. Следующее поколение автомобиля Golf также будет полностью электрическим и его появление ждут до 2030 года. Volkswagen R уже успел представить гибридный Touareg R с 455 л.с.

Этот бренд был основан в 2022 году с появлением модели Golf 4 R32. Далее были выпущены Passat R36, Touareg R50 и Scirocco R, Golf R, T-Roc R, Tiguan R и Arteon R.