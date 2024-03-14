Volkswagen продолжает расширять предложение на рынке электромобилей

Автопроизводитель Volkswagen начинает выпускать компактные электромобили бренда GTX. На этот раз речь идёт о модели ID.3 с задним приводом и мощностью до 322 л.с. Этот автомобиль появится вслед за описанным вчера ID.7 GTX Tourer.





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Будут предлагаться стандартный вариант и Performance с разными уровнями мощности. В обоих случаях обладатели автомобилей получат спортивные аксессуары и высокий уровень эффективности, а также приличный запас хода. Поскольку это хэтчбек, он должен иметь хорошую динамику и многофункциональный интерьер с современными технологиями и системами безопасности.

На задней оси установлен электродвигатель мощностью 282 л.с. с крутящим моментом 402 Нм. В версии Performance мощность достигает 322 л.с., превосходя Golf R.

При этом автомобиль не самый быстрый. До 100 км/ч он разгоняется за 6 секунд, Performance на 0,4 секунды быстрее. Производитель обещает большое ускорение за счёт мгновенного отклика электродвигателя. Максимальная скорость GTX равна 178 км/ч, у Performance 200 км/ч.

Рулевое управление стало точнее. Спереди используется установка MacPherson, сзади многорычажная подвеска для обеспечения комфорта, устойчивости и управляемости. GTX имеет более жёсткие стабилизаторы.

Performance в стандартной комплектации получает адаптивную систему управления шасси DCC с управлением посредством Vehicle Dynamics Manager. Применяя самое современное программное обеспечение, система анализирует движение колёс и кузова, подстраивая под них амортизаторы. Доступны режимы движения Eco, Comfort, Sport, Individual.

Таким образом, Volkswagen предлагает потенциальным покупателям хэтчбеки с передним (Golf GTI), задним (ID.3 GTX) и полным приводом (Golf R).

Модель GTX получит литий-ионную батарею 79 кВт*ч. Дальность хода с ней может составить 600 км. Функция управления температурным режимом будет готовить аккумулятор перед зарядкой, ускоряя за счёт этого процесс. От 10% до 80% потребуется около 26 минут.

Будет предлагаться информационно-развлекательная система с экраном размером 12,9 дюйма. В ней поддерживается чат-бот ChatGPT в рамках голосового помощника IDA. За дополнительную плату можно будет приобрести проекционный дисплей дополненной реальности.