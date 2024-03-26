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g1tarist
Volkswagen представил свой первый заряженный электрический микроавтобус
Можно будет купить уже этим летом.

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Модель под названием ID. Buzz GTX будет первой модель на обновлённой платформе MEB. Разработка стандартной модели ID. Buzz началась ещё в 2017 году, с виду она напоминает классические Volkswagen Transporter начала 1960-х годов, а внутри это уже современный, динамичный и экологически чистый автомобиль, отвечающий всем нормам безопасности.

Версия GTX имеет ряд существенных отличий. Первое и самое главное отличие состоит в том, что автомобиль имеет две силовые установки, суммарная мощность которых составляет 335 л.с. Это решение делает элетровэн очень динамичным, несмотря на достаточно большую массу автомобиля ( чуть более 2,5 тонн), разгон от 0 до 100 км/ч составляет 6,5 секунд, но следует помнить, что максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч, сделано это для большего запаса хода от батареи.

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Помимо этого, автомобиль обладает новейшей системой полного привода, это особенно пригодится автолюбителям предпочитающим активный отдых или же просто частые семейные пикники на природе. Если вы собираетесь в длительную поездку, то автомобиль сможет отбуксировать прицеп весом до 1800 кг.

Микроавтобус будет доступен покупателям в стандартном исполнении и в варианте с длинной базой. В случае со стандартной базой ёмкость батареи составит 79 кВтч, с длинной базой – 86 кВтч. Что касается запаса хода, то про него на данный момент ничего неизвестно. Во всех комплектациях автомобиля предлагается сенсорная 13-дюймовая магнитола, сочетающая в себе все необходимые развлекательные и информационные функции.Для удлинённой версии доступна дополнительная опция в виде панорамной крыши.

Volkswagen ID. Buzz GTX появится на европейском рынке уже этим летом, цены на новинку пока не сообщаются. Volkswagen не исключает возможность поставки автомобилей в Россию, но произойдёт это заметно позже релиза модели в Европе.

#авто #volkswagen
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