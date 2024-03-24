Volkswagen подала в Исландии заявку на новый торговый знак

Автопроизводитель Volkswagen зарегистрировал торговую марку ID. Roc, под которой ожидается появление электромобиля. Заявка была подана в организацию International Property Office в Исландии 17 марта. Если некоторые торговые марки понять трудно, то здесь почти нет сомнений в том, что речь идёт об электромобиле на смену компактному кроссоверу T-Roc. Префикс ID обычно применяется к электромобилям вроде ID.4 и ID. Buzz, тогда как Roc позаимствовали у T-Roc.

реклама

Нынешняя модель T-Roc производится на платформе MQB A1, как и автомобили вроде Volkswagen Jetta. Новый электромобиль получит специальную платформу BEV. Ведётся разработка архитектуры MEB II, а пока производитель может задействовать архитектуру MEB из ID.4. Это разнообразит выбор трансмиссии и позволит сохранить привычные размеры, а также быстро начать производство.

На уходящей неделе речь о немецких электромобилях заходит не впервые. Появлялась информация, что в 2027 году выпустят электромобиль Audi Q2. У него может применяться архитектура MEBa, хотя окончательное решение пока не принято. Volkswagen нередко разрабатывает сразу несколько автомобилей для смежных сегментов и не собирается отказываться от этой практики и в будущем.