Аппарат Poco C61 стоит менее $100

Во вторник состоялся анонс очередного аппарата Poco C. Недорогая модель Poco C61 по своим характеристикам напоминает представленный недавно Redmi A3 с частотой экрана 90 Гц, процессором Helio G36 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

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Poco C61 тоже обладает экраном LCD размером 6,71 дюйма с разрешением HD+. Внутри выреза у него находится передняя камера 5 Мп. Экран защищён покрытием Corning Gorilla Glass 3.

На задней панели размещена камера 8 Мп, вспомогательная камера и вспышка. Процессору Helio G36 помогает оперативная память объёмом 4 или 6 ГБ и хранилище 64/128 ГБ. Поддерживаются карты памяти microSD для расширения объёма хранилища.

На аппарат установлена система Android 14. Батарея здесь ёмкостью 5000 мАч, а мощность зарядки скромная и равна 10 Вт. Сзади на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Имеется также разъём 3,5 мм.

Доступны чёрный, синий и зелёный цветовые варианты устройства. Конфигурация 4/64 ГБ стоит около $90, a версия 6/128 ГБ стоит $102. Продажи стартуют 28 марта.