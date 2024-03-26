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Breadly
На недорогом POCO F3 удалось запустить требовательные компьютерные игры
YouTube-блогер, ведущий канал MJez Game, запустил достаточно "тяжелые" компьютерные игры (Metro: Last Light, Far Cry 3, Mortal Kombat XL и т. д.) на сравнительно доступном смартфоне POCO F3, используя эмуляторы Mobox и Winlator.

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YouTube-блогеру, ведущему канал MJez Game, удалось запустить довольно требовательные ПК-игры на сравнительно доступном смартфоне POCO F3. В этом ему помогли эмуляторы Mobox и Winlator.

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POCO F3 - это относительно недорогой смартфон от компании Xiaomi, поступивший в продажу в 2021 году. Его средняя стоимость в то время варьировалась в пределах 30 тысяч рублей. Устройство работает на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 870, изготавливаемого по 7-нанометровому техпроцессу. Его максимальная тактовая частота - 3,2 ГГц, а за графические возможности отвечает видеоускоритель Adreno 650. На выбор предоставляется два варианта с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти.

В ролике участвовала версия с 6 ГБ ОЗУ на борту. Результаты эксперимента, если можно так выразиться, оказались весьма любопытными. Около десяти различных проектов, среди которых можно выделить Metro: Last Light, Far Cry 3, Mortal Kombat XL и Resident Evil 3 Remake, оказались достаточно играбельными.

  • К примеру, в Metro: Last Light можно рассчитывать на 30 FPS, с редкими подъемами до 60 FPS.
  • В Resident Evil 3 Remake удалось получить 25 - 30 FPS.
  • В Left 4 Dead 2 чаще всего можно было наблюдать от 30 до 40 FPS, однако нередки подвисания.
  • В Need For Speed Most Wanted Rework 2.0 поиграть не выйдет, так как в среднем смартфон обеспечивает лишь 15-20 кадров в секунду.
  • Mortal Kombat XL - "качели" от 30 до 60 кадров в секунду.
  • Far Cry 3 - 30 FPS и ниже.

Данные результаты удалось достичь предварительно выкрутив все графические настройки до самого минимума. Разумеется, результаты могли быть и лучше, однако не стоит забывать, что это эмуляция, а значит хорошей оптимизации ждать не приходится. Тем не менее запуск требовательных ПК-игр на смартфоне возможен, даже на не самом топовом, а это не может не радовать.

#компьютерные игры #poco f3
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