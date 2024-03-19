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СтарыйДед
POCO C61 появился в списке консоли Google Play с чипсетом MediaTek MT6765X
Данный процессор состоит из четырех ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц и еще четырех ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,6 ГГц.

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Компания Poco, известная своими инновационными смартфонами, продолжает работу над новой моделью из серии C. Предполагается, что это будет преемник популярной модели Poco C51, выпущенной в апреле прошлого года. Недавно нашли упоминание о Poco C61 в списке устройств, поддерживаемых Google Play. И сегодня появилась информация о внешнем виде и основных характеристиках этого смартфона. 

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Poco C61, соответствующий модели 2312bpc51h, будет иметь экран с вырезом по центру и тонкими рамками. Кнопки включения и регулировки громкости будут расположены на правой стороне. Разрешение дисплея составит 720 х 1650 пикселей, а плотность экрана - 320 dpi. Что касается аппаратной части, согласно данным Google Play, Poco C61 будет оснащен процессором с кодовым названием MediaTek MT6765X, состоящим из четырех ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц и еще четырех ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Это подтверждает наличие чипсета Helio G36. Смартфон будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и будет работать на базе операционной системы Android 14. 

К сожалению, другие подробности о Poco C61 пока не разглашаются. Однако уже известно, что устройство получило сертификаты Bluetooth SIG и BIS, что говорит о его готовности к выходу на рынок. Возможно, что этот смартфон переименованный Redmi A3, который был выпущен в Индии в прошлом месяце и имеет аналогичный процессор. Однако могут существовать небольшие отличия между этими моделями, поскольку Poco C-серия часто является переименованной версией смартфонов Redmi.

#смартфон #смартфон 2024 #poco #poco c #poco c51
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