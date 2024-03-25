Объём встроенного хранилища в умных часах Galaxy Watch 7 будет увеличен в два раза

Компания Samsung готовит в этом году ряд носимых устройств, среди которых впервые будет представлено умное кольцо Galaxy Ring. Также нас ожидает уже седьмое поколение смарт-часов от Samsung под названием Galaxy Watch. Несмотря на выпуск кольца, Samsung вовсе не стала уделять часам меньше внимания. Наоборот, вместо привычных двух вариантах часов она выпустит на этот раз три версии. К тому же в два раза будет увеличен объём хранилища на часах.

Третьим вариантом может стать модель Ultra, слухи о которой уже появлялись прежде. Будут предлагаться версии всех этих часов с Wi-Fi и с eSIM. Объём хранилища достигнет 32 ГБ вместо прежних 16 ГБ.

реклама

Были названы модельные номера этих устройств: у базовых часов это SM-L300 и SM-L305, у часов Pro SM-L310 и SM-L315 и у часов Ultra SM-L700 и SM-L705.

Названия ещё могут измениться, поскольку Samsung официально не говорила о них. Мероприятие Galaxy Unpacked, где часы и прочие продукты Samsung должны быть анонсированы, ожидается в середине лета. Помимо кольца там должны быть представлены складные смартфоны и наушники Galaxy Buds.