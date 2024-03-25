Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breadly
Будущий Samsung Galaxy Z Fold 6 может получить титановый корпус
Об этом, в соцсети X, сообщил инсайдер Revegnus.

реклама

С каждым годом линейка складных устройств компании Samsung становится все более совершенной. Собственно, предстоящий Galaxy Z Fold 6 все также не намерен нарушать эту позитивную тенденцию.

реклама

Исходя из просочившихся слухов, так или иначе появляющиеся в интернете, данный складной смартфон может получить титановый корпус. Подобным решением может похвастаться представленный в январе Galaxy S24 Ultra.

Данной информацией поделился инсайдер Revegnus, который сообщил об этом в соцсети X. В случае правдивости этих сведений, будущий Galaxy Z Fold 6 станет первым в мире складным устройством с титановым корпусом.

Титан — довольно удачный материал для смартфонов. Во многом благодаря своим неплохим физическим характеристикам, а точнее хорошему соотношению прочности и веса, что позволяет получить устройство, которое одновременно и легкое и прочное. Это особенно важно в случае сложных устройств, где конечный вес имеет решающее значение. 

Galaxy Fold 6 получит квадратный дизайн, во многом схожий с Galaxy S24 Ultra. Согласно имеющимся в данный момент предположениям, Galaxy Z Fold 6, а также Galaxy Z Flip 6, ориентировочно будут представлены в середине июля 2024 года.

#samsung #galaxy z fold 6
+
Написать комментарий (0)
Galaxy M55 5G получит фронтальную камеру с самым высоким разрешением в истории Samsung
SamMobile: Galaxy Z Flip 6 может получить внешний экран с частотой обновления 120 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
35
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
5
Forbes: Украина извлечёт выгоду из F-16, но потеряет самолёты в первые недели использования
3
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
5
Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне
2
AMD представила FSR 3.1 - новый уровень качества изображения без использования ИИ
5
SpaceNews: Американская компания SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении
3
Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
1
Прорыв солнечных панелей из «чудо-материала» близок к коммерциализации
4
Новый вариант истребителя F-16 впервые доставлен заказчику
1
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone
+
Forbes: Российские дроны помогают молниеносно выводить из строя лучшее вооружение ВСУ
+
Напечатанные на принтере гибкие солнечные элементы достигли нового рекорда эффективности
+
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
+
Boom Technology : Состоялся первый полет сверхзвукового самолета XB-1
1
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
+
Autodesk запретила использовать свои продукты компаниям из России
+
Noise Luna Ring выходит на мировой рынок и стремится стать доступным по цене среди умных колец
+
Samsung планирует выпустить часы Galaxy Watch с использованием технологии microLED к 2025 году
+
NVIDIA может поднять стоимость видеокарты GeForce RTX 3050 6 ГБ
6

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
29
Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
26
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
124
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
14
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
87
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
11
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
45
США намерены задавить санкциями тайные закупочные сети компании Huawei
2
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
31
Теракт в «Крокус Сити Холл»: хронология событий и реакция международной общественности
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий
09:20
за 4090 просят так много денег, потомучто всякие дизайнеры для неиронок выгреюбают. там даже 3090 до сих пор за конские бабки втюхать хотят. из-за 24 гигов видеопамяти и ориентированности софта...
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Эдуард Кузнецов
09:18
Я в танчики в детстве наигрался, люблю игры посерьезнее. Моя 7900хт их пока вывозит, в 2к.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Эдуард Кузнецов
09:16
Не обижай, тех кто в "танке"))
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
KotSkripaley
09:12
"Дерьмо случается" (с) Форест Гамп.
Бойцы ВСУ сняли, как ствол гаубицы M777 разрывает во время стрельбы
si-cat
09:11
Они просто месяц не могли всплыть...
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
Владимир Курочкин
09:11
Да и драйвера пора бы научится писать, под линукс беда прям. В универ закупились как то красных. Потом за свой счет пришлось зеленых брать пусть и слабее на порядок, ибо в проф софте амд вообще никак.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
KotSkripaley
09:11
"Государство сие России недружественно, на карте его быть не должно" (с) Екатерина II.
"Знали, что полетит дальше" – В Польше объяснили, почему не сбили сегодняшнюю российскую ракету
Владимир Курочкин
09:04
Даже для игр не готов отказаться от moonlight. Если только у amd есть достойная альтернатива.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
BruteForce
09:03
> Дал бы тебе леща что бы ты здох! Ты наезжаешь на человека, которого ни разу не видел. Ты уверен, что ты вывезешь? Хотя да, ты же мазохист. :)
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Владимир Курочкин
08:59
Одних потоковых процессоров мало, важно еще sdk и драйвера писать. И это факт что профессиональный софт чаще работает на cuda. И кому бы вы там что не доказывали, каждый возьмет то, что лучше будет ра...
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем