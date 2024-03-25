Об этом, в соцсети X, сообщил инсайдер Revegnus.

С каждым годом линейка складных устройств компании Samsung становится все более совершенной. Собственно, предстоящий Galaxy Z Fold 6 все также не намерен нарушать эту позитивную тенденцию.

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Исходя из просочившихся слухов, так или иначе появляющиеся в интернете, данный складной смартфон может получить титановый корпус. Подобным решением может похвастаться представленный в январе Galaxy S24 Ultra.

Данной информацией поделился инсайдер Revegnus, который сообщил об этом в соцсети X. В случае правдивости этих сведений, будущий Galaxy Z Fold 6 станет первым в мире складным устройством с титановым корпусом.

Титан — довольно удачный материал для смартфонов. Во многом благодаря своим неплохим физическим характеристикам, а точнее хорошему соотношению прочности и веса, что позволяет получить устройство, которое одновременно и легкое и прочное. Это особенно важно в случае сложных устройств, где конечный вес имеет решающее значение.

Galaxy Fold 6 получит квадратный дизайн, во многом схожий с Galaxy S24 Ultra. Согласно имеющимся в данный момент предположениям, Galaxy Z Fold 6, а также Galaxy Z Flip 6, ориентировочно будут представлены в середине июля 2024 года.