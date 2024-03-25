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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этот четверг станет известно, какую сумму субсидий власти США выделят Samsung
Она может превысить $6 млрд.

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На прошлой неделе власти США всё же определились со структурой и величиной финансовой поддержки компании Intel, которая собирается построить на территории США не менее четырёх современных предприятий по обработке кремниевых пластин. Напомним, в форме безвозвратной помощи будет выделено $8,5 млрд, ещё $11 млрд она должна будет вернуть после расчёта по кредитным обязательствам по льготной ставке, а собственные инвестиции Intel в размере $100 млрд будут сопровождаться предоставлением 25-процентного налогового вычета.

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Источник изображения: Samsung

Как сообщает DigiTimes, на этой неделе может стать известна сумма субсидий, которую Министерство торговли США выделит по «Закону о чипах» южнокорейской компании Samsung. Напомним, последняя строит в Техасе новое предприятие, которое к следующему году должно начать выпуск 4-нм чипов по заказу сторонних разработчиков. На строительство нового комплекса Samsung изначально рассчитывала потратить $17 млрд, поэтому власти США постараются покрыть часть этих расходов за счёт выделения $6 млрд в форме субсидий.

#intel #samsung #сша #полупроводники #субсидии #закон о чипах
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