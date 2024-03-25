Realme GT Neo 6 SE будет представлен в апреле

Компании Realme и BOE в очередном смартфоне собираются предложить экран невиданной прежде яркости. Дисплей уже был представлен и способен выдавать пиковое значение яркости в 6000 нит. Также он отличается защитой глаз, отзывчивостью сенсорного касания и другими достоинствами. В ближайшее время этот дисплей дебютирует в смартфоне Realme GT Neo 6 SE.

реклама

Пиковая яркость в 6000 нит делает его мировым рекордсменом. Глобальная максимальная яркость здесь составляет 1600 нит, а выставляемое вручную значение максимум 1000 нит. Последнее является наиболее важным, поскольку его можно регулировать в настройках операционной системы.

Поддерживается также функция под названием Game super HDR для мобильных игр. В них будет предлагаться расширенный динамический диапазон, чтобы получать максимально качественные эффекты света и тени.

Не забыты и защита для глаз. Дисплей способен выдавать низкочастотное мерцание 3+1 Pulse, высокочастотное ШИМ-регулирование яркости 2160 Гц и обладает аппаратными возможностями по снижению объёма синего света. Есть также адаптивный дисплей и спящий режим работы.

Применяется технология 8T LTPO для более плавного перехода между разными частотами обновления, пониженное энергопотребление и уменьшенное время отклика. Частота будет меняться от 0,5 до 120 Гц.

Есть и функции искусственного интеллекта. Опция защиты глаз Greenfield AI должна обнаруживать, что пользователь устал смотреть на экран, и менять его настройки в зависимости от содержимого. Если отображается мультимедийный контент, электронные книги или системный интерфейс, настройки будут отличаться для снижения нагрузки на глаза.

Мгновенная частота дискретизации касания в 2500 Гц даст возможность быстрее реагировать в играх. Функциональность Wonderful touch должна обеспечить улучшенный сенсорный ввод для управления в играх.

Смартфон Realme GT Neo6 SE дебютирует в апреле, а в ближайшее время должна появиться дополнительная информация о нём.