Realme 12X предлагает до 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Realme 12X был представлен в Китае в четверг (21 марта). Новый телефон серии Realme 12 работает на базе Android 14 с пользовательским интерфейсом Realme UI 5.0 и оснащен двойной задней камерой с разрешением 50 мегапикселей. Он оснащен ЖК-экраном с частотой 120 Гц и процессором MediaTek Dimensity 6100+ SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Благодаря технологии динамического ОЗУ пользователи могут получить дополнительную виртуальную оперативную память, используя неиспользуемую внутреннюю память. Realme 12X оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 15 Вт. Он имеет сертифицированную по стандарту IP54 сборку, как и его братья и сестры — Realme 12+ 5G и Realme 12 5G.

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Цена Realme 12X установлена на уровне 1399 юаней (примерно 18 000 рублей) за базовый вариант с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Телефон также выпускается в модели емкостью 12 ГБ + 512 ГБ по цене 1599 юаней (примерно 20 500 рублей). Это начальные цены, а варианты с памятью емкостью 256 ГБ и 512 ГБ изначально оцениваются в 1499 юаней (примерно 19 000 рублей) и 1799 (примерно 23 000 рублей) соответственно. В настоящее время он продается в Китае в оттенках Black и Blue Bird.

Realme 12X с двумя SIM-картами (Nano) работает под управлением оболочки Realme UI 5.0 на базе Android 14 и оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем Full-HD+ (1080x2400 пикселей) с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит. Как уже упоминалось, телефон оснащен восьмиъядерным 6-нм процессором MediaTek Dimensity 6100+ SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Благодаря функции динамической оперативной памяти доступную память можно расширить до 24 ГБ.

Что касается оптики, Realme 12X имеет двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера для селфи. Телефон предлагает до 512 ГБ встроенной памяти. Варианты подключения включают 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и порт USB Type-C. Он оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и имеет класс защиты IP54 по защите от пыли и брызг.

Realme оснастила Realme 12X аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Толщина телефона составляет 7,87 мм.