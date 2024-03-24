Смартфон Realme 12x, доступный в Китае, поддерживает зарядку только 15 Вт, а азиатская модель предлагает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

На прошлой неделе компания Realme представила свое новое устройство под названием Realme 12x 5G на китайском рынке. Данное устройство занимает позицию ниже уже существующих моделей, таких как Realme 12 5G и Realme 12+ 5G. Слухи говорят, что в ближайшee время новое устройство будет запущено на других рынках, включая другие страны Азии.

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Согласно отчету, азиатская версия Realme 12x 5G будет немного отличаться от китайской. В китайской версии зарядка осуществляется только с использованием 15-ваттного адаптера, однако утверждается, что азиатская модель будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Bт, позволяя зарядить устройство от 0 до 50 процентов за всего 30 минут. Таким образом, Realme 12x будет рекламироваться как самый быстро заряжающийся телефон в своем сегменте. Кроме того, устройство также будет поддерживать обратную зарядку. Если говорить о функциональности, то азиатская версия Realme 12x 5G будет также иметь функцию динамической кнопки, которую можно настроить для быстрого доступа к таким функциям, как режим «Не беспокоить», режим полета, режимы камеры и т.д.

Остальные характеристики останутся такими же, как у китайской версии. Realme 12x 5G обладает 6.67-дюймовым IPS FHD+ экраном с обновлением 120 Гц, чипсетом Dimensity 6100 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти и батареей емкостью 5000 мА*ч. Фронтальная камера составляет 8 мегапикселей, а задняя камера имеет две линзы: главная камера – 50 мегапикселей, вторичная камера – 2 мегапикселя.

Предварительная цена Realme 12x составит примерно 16 000 индийских рупий (около 18 000 рублей). На данный момент нет информации о точной дате запуска данного устройства, а также о том, будет ли оно доступно до конца текущего месяца.