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g1tarist
Раскрыты некоторые характеристики нового Realme C65
Realme C65 выделяется на фоне других бюджетных моделей, предлагая отличное качество за вменяемую цену.

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Бюджетный Realme C65 предлагает пользователям современные технологии и функции по доступной цене. На смартфоне установлена операционка Android 14, с пользовательским интерфейсом Realme UI 5.0, отличающимся интуитивно понятным управлением. Яркое и четкое изображение обеспечивает 6,72 дюймовый IPS дисплей, имеющий разрешение 2400 на 1080 пикселей.

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Главная камера оснащена передовым 50-мегапиксельным фотомодулем с открытой диафрагмой f/1.8, что в сочетании с эквивалентным фокусным расстоянием в 26,7 мм и физическим размером в 3,9 мм обеспечивает широкий угол захвата изображения. Электронная стабилизация картинки дает угол обзора 68,1° горизонтально и 53,7° вертикально, что позволяет делать яркие и детализированные снимки и обеспечивает четкость фото даже при движении.

В плане производительности Realme C65 может быть оснащен чипсетом Snapdragon 685, который обеспечивает достаточную мощность для выполнения повседневных задач. Realme C65 предоставляет гибкие опции памяти, предлагая модели с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет подобрать устройство под индивидуальные нужды пользователя.

Благодаря аккумулятору на 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт, смартфон может быстро восстанавливать энергию, что особенно удобно для активных пользователей. С точки зрения дизайна смартфон имеет габариты 165,66x76,1x7,64 мм и весит 185 грамм, что делает его удобным для ежедневного использования. Гаджет можно будет приобрести в зеленом и фиолетовом цветах, предлагая пользователям выбор стиля.

Полученные сертификаты (TUV, SDPPI, FCC, TDRA) подтверждают глобальный запуск и соответствие международным стандартам безопасности и качества. Ожидается, что стоимость смартфона составит около $140-180, это доступная цена для различных категорий покупателей.

Модель C65 будет первым устройством в экономичной C-серии поддерживающее передовую 5G связь. Этот шаг демонстрирует стремление бренда обеспечить доступность новейших технологий даже для потребителей с ограниченными финансовыми возможностями. Таким образом, Realme подтверждает свою репутацию инновационной компании, предоставляющей передовые решения по доступной цене.

Этот смартфон оснащен последними инновациями и функциями, которые обычно доступны в более дорогих устройствах, но по цене, которая не ударит по карману. С такими характеристиками, Realme C65 имеет все шансы стать хитом среди экономичных моделей.


#realme
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