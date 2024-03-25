Производители готовятся конкурировать в сегменте процессоров с поддержкой ИИ

Новый ноутбук Apple MacBook Pro на процессоре Apple M4 уже находится на этапе разработки. Однако ждать его предстоит ещё довольно долго, а именно до 2025 года. Технологические планы Apple показывают, что процессор может быть представлен в первом квартале будущего года, если в его разработке не возникнет проблем.

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В октябре прошлого года были анонсированы процессоры M3, M3 Pro и M3 Max. Осталось представить только наиболее мощный чип M3 Ultra, который должен войти в состав новых устройств Mac Pro и Mac Studio. Относительно процессора M4 информации пока немного. Аналитическая компания Canalys поделилась технологическими планами Apple, согласно которым его можно рассчитывать увидеть в первом квартале будущего года. Или она может отложить его на второй квартал в случае возникновений трудностей.

Тем временем, компания Qualcomm в этом году собирается представить процессор Snapdragon X Elite, который войдёт в состав ряда ноутбуков. Также этот производитель выпустит менее мощные версии чипа. Самый быстрый из них будет 12-ядерным, будут также 10-ядерный и 8-ядерный. Предположительно, 12-ядерный вариант превосходит M3 по многоядерной производительности.

Оба процессора должны получить поддержку искусственного интеллекта. Также с такой поддержкой готовят процессоры Intel и AMD, которые ожидаются примерно в одно время с Apple M4.