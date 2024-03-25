Об этом на Китайском форуме развития (CDF), прошедшем в Пекине, заявил глава компании Apple - Тим Кук.

В Китае, а точнее в его столице — Пекине, прошло заседание Китайского форума развития (CDF), которое проходит каждый год. На данном мероприятии, генеральный директор компании Apple - Тим Кук, заявил о намерениях компании минимизировать выбросы углекислого газа, проще говоря, сделать собственную продукцию Apple углеродно-нейтральной. Конечный термин, когда это точно будет достигнуто (по крайней мере сейчас он такой) - 2030 год. Для достижения поставленной цели, Apple произведет работу над снижением выбросов углерода сразу в трех направлениях. Они касаются процессов, связанных с сырьем, непосредственно производством, а также транспортировкой.

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Также Тим Кук отметил о важности коллективной работы со своими поставщиками, ведь только так получиться достичь желаемой цели. Данный процесс, а именно существенный упор в экологию, произошел еще в 2020 году. Тогда Apple начала беспокоиться о ее важности для населения Земли, твердо решив добиться так называемой углеродной нейтральности. Сперва изменению подлежали глобальные корпоративные операции. В дальнейшем, как уже указано выше, в 2030 году планирует достижение углеродной нейтральности во всей цепочке поставок и жизненном цикле продукции.

Кроме того, компания потребовала от более чем 200 своих поставщиков применять экологически чистые источники энергии, которые способны восстанавливаться к прежнему состоянию. Помимо этого, Apple заявила о своих планах, касательно использования 100% переработанного кобальта (к 2025 году) и производства абсолютно всей своей продукции из 100% переработанных, либо же из 100% возобновляемых материалов.