В том смысле, что она попадёт на рынок этой страны официально.

На данный момент гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro официально продаётся только в США, но это не мешает посредникам предлагать её в прочих странах типа Китая и России. Во время своего визита в КНР, как отмечает Reuters со ссылкой на один из китайских информационных ресурсов, глава компании Тим Кук (Tim Cook) подтвердил местным журналистам, что официальные поставки Vision Pro в Китай начнутся в текущем году.

реклама

Источник изображения: Apple

Поскольку гарнитуру выпускает один из китайских подрядчиков Apple, в каком-то роде это будет «возвращением на родину». Непосредственно Тим Кук заявил, что Apple продолжит вкладывать силы и средства в исследовательскую деятельность и разработки на территории КНР. В целом, его многодневный визит в Китай был призван подчеркнуть приверженность компании стратегии работы Apple на местном рынке и использовании страны в качестве важной производственной площадки.