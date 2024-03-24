Данный артефакт удалось сохранить в отличном состоянии, учитывая что ему 40 лет





Визитная карточка компании Apple с автографом Стива Джобса была продана на аукционе за удивительную сумму в 181 тысячу долларов. Бостонский аукционный дом RR Auctions выставил на продажу этот "очень ценный" артефакт компьютерной истории, который был описан как "крайне редкий, находящийся в отличном состоянии образец визитной карточки компании Apple, подписанный Стивом Джобсом, около 1983 года". Очевидно, что подпись Джобса значительно повысила стоимость продажи этого предмета, так как аукционный лот, очень похожий на этот, но без подписи, был продан всего за 13 тысяч долларов.

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На фотографиях можно заметить, что визитная карточка стоимостью 181,000 далека от идеала. Цвет искажен, и в описании указано, что на предмете присутствует "слабое пятно спереди от старой ленты на спине". Тем не менее, края и углы выглядят острыми, и на карте, старой уже 40 лет, естественно могут быть следы старения более различные, чем слабое пятно.

Важно отметить, что подлинность этой карточки подтверждена аутентификацией экспертов из профессиональной аутентификационной компании PSA (Professional Sports Authenticator). Сертификат подтверждает, что карточка Стива Джобса была сертифицирована PSA/DNA и имеет оценку "Gem MT 10". RR Auctions также гордится тем, что этот образец является одним из пяти, которые успешно прошли аутентификацию PSA/DNA. Более того, подпись аккуратно размещена и отлично читается.





Когда Стиву Джобсу была выдана эта визитная карточка, он занимал должность председателя Совета директоров компании Apple. Недавно он нанял Джона Скалли из Pepsi-Cola на должность генерального директора компании Apple, но это было до эры Apple Macintosh, и основным продуктом компании был Apple Lisa. Первый Mac появился в начале 1984 года, сопровождаясь сенсационной рекламой Суперкубка 1984.

Однако, в мае 1985 года после конфликтов внутри руководства Джобс был уволен и лишился оперативных обязанностей, оставшись только членом Совета директоров. Он ушел и начал свою карьеру в компании NeXT, а затем основал Pixar. Прошло более десяти лет, прежде чем он вернулся в Apple в качестве генерального директора.