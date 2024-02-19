Позднее в этом году ожидается появление нового поколения автомобилей BMW G90

В этом году ожидается релиз нового автомобиля BMW M5 G90, а перед этим появляется всё больше информации о нём. Очередная порция данных говорит о мощности 718 л.с., что на 100 л.с. больше по сравнению с предыдущей моделью F90. Благодарить за это следует подключаемый гибридный двигатель V8, как и в модели BMW XM.

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Топовая конфигурация Label будет предлагать даже 738 л.с., так что данный внедорожник оставил за собой право называться самым мощным представителем серии M в истории.

4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом будет выдавать 577 л.с. и крутящий момент 553 Нм. Помогать ему будет электродвигатель на 194 л.с. с крутящим моментом 206 Нм. Ёмкость аккумулятора составляет 18,6 кВт*ч.

К сожалению, автомобиль станет весить значительно больше прежнего, а именно 2435 кг. Для сравнения, BMW G60 весит 1833 кг, а электрический BMW i5 с аккумуляторами большого размера легче по сравнению с M5 на 55 кг.

G90 станет на 3,5 см длиннее и на 7 см шире по сравнению с G60, а также получит более длинную колёсную базу. Длина автомобиля составит 509,5 см и ширина до 96,85 см, а высота 151,38 см.

Известно также о передних колёсах с шинами 285/40 и 21-дюймовых задних с шинами 295/35 в стандартной комплектации, а ещё о переходе на Panoramic Vision следующего поколения к марту 2027 года.

Производство седана BMW G90 M5 должно начаться в нынешнем июле, а завершится в феврале 2023 года. Универсал G99 M5 Touring начнут производить в ноябре.