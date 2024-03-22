Nvidia Blackwell cовсем не похож на графическую архитектуру Hopper

Недавно представленный графический процессор Nvidia Blackwell B200 по своей архитектуре отличается от предыдущей Hopper, при этом энергопотребления выросло вдвое. Во время анонса на мероприятии GTC 2024 о технической стороне говорилось мало. В следующие дни представители компании рассказали больше подробностей.

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Blackwell является серьёзным обновлением по сравнению с архитектурой Hopper. Здесь есть второе поколение технологии Transformer Engine, что приносит форматы вычислений FP4 и FP6. Вместе с оптимизацией программного обеспечения это делает чип самым быстрым при обработке ИИ. Однако это негативным образом сказалось на вычислениях FP64, которые стали быстрее всего на 32%.

Чиплеты (MCM) используются здесь для повышения общей производительности, а не процента выпуска годных процессоров. В результате два графических процессора работают в одной упаковке. CUDA отлично справляется с этим и с разными архитектурами, не требуя от программистов серьёзных изменений.

Blackwell нельзя назвать лишь графическим процессором. Это настоящая платформа, на основе которой создаётся ряд продуктов с использованием графических процессоров. Пока было анонсировано три вида этих продуктов.

Среди них ведущую роль занимает флагманский полноценный B200 для платформы GB200 Superchip. Здесь предлагаются максимальные вычислительные возможности и TDP составляет 1200 Вт, что на 500 Вт превосходит Hopper. Применяются два GPU B200 и CPU Grace с общей мощностью 2700 Вт.

Далее располагается Blackwell B200 на платформах DGX и HGX. У них потребление составляет около 1000 Вт, а уровень производительности до 90% от полноценного варианта. На третьем месте находится Blackwell B100 с TDP 700 Вт. Здесь даётся 80% или 70% максимальной производительности.

Возможно, в будущем появится однокристальный Blackwell, в первую очередь для платформ на основе PCIe. Архитектура Blackwell уже применяется в потребительских продуктах RTX и ИИ. Заказчики начнут получать Blackwell GB200 в конце года.