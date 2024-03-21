Дженсен Хуанг общается со СМИ после завершения своего ключевого выступления на конференции NVIDIA GTC 2024

Дженсен Хуанг общается со СМИ после завершения своего ключевого выступления на конференции NVIDIA GTC 2024 - "эксклюзивное" интервью главы NVIDIA телеканалу NBC вызвало ажиотаж в технологических кругах.

В интервью Хуанг сообщил, что его компания вложила около 10 миллиардов долларов в исследования и разработку своей новейшей архитектуры: "Нам пришлось изобрести несколько новых технологий, чтобы сделать это возможным".

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Наблюдатели отрасли ухватились за важное откровение - во время телерепортажа на NBC Хуанг сообщил, что его графические процессоры следующего поколения с искусственным интеллектом "будут стоить от 30 000 до 40 000 долларов за единицу". Известно, что NVIDIA (и ее конкуренты) не объявляют публично диапазоны цен на чипы для ИИ и HPC - "обычными" источниками являются утечки от партнеров по аппаратному обеспечению и отдельных лиц в цепочках поставок.

Инвестиционно-банковская компания уже изучила предполагаемые затраты на производство Blackwell - об этом сообщает Tae Kim/firstadopter: "По оценкам Raymond James, производство B200 обойдется NVIDIA более чем в 6000 долларов, а цена на GPU будет на 50-60% выше, чем на H100... (банк) считает, что производство H100 обходится NVIDIA в 3320 долларов, которые затем продаются клиентам по цене от 25 000 до 30 000 долларов". Данные Хуанга следует рассматривать как приблизительные, поскольку его компания (как правило) занимается поставкой базовых строительных блоков.

