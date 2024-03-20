NVIDIA анонсировала графические процессоры Blackwell для ИИ, но теперь внимание переключается на игровые компоненты.

NVIDIA анонсировала графические процессоры Blackwell для ИИ, но теперь внимание переключается на игровые компоненты. Blackwell AI и игровые GPU NVIDIA могут использовать один и тот же технологический узел, что позволит значительно улучшить кэш и пропускную способность. Изначально планировалось, что NVIDIA будет использовать 3-нм узел TSMC, но теперь сообщается, что и Blackwell AI, и игровые GPU будут производиться на узле 4NP, разновидности 5-нм узла, который уже использовался для GPU Ada Lovelace и Hopper.

Увеличение плотности транзисторов на 30% может привести к росту производительности, но конкретные преимущества эффективности пока не раскрываются. Более того, TSMC не указывает явно узел 4NP, только упоминается N4P, который является разновидностью N5. Blackwell GB202 будет использовать тот же узел, что и GB100, и хотя точное название узла неизвестно, плотность транзисторов увеличится на 30%.



Также отмечается, что кэш L1 у GB202 будет значительно улучшен по сравнению с предыдущими моделями, такими как AD102 и GA102, и это приведет к увеличению производительности каждого ядра SM. Объем конкретных улучшений их кэшей L1 пока не разглашается. Кроме того, GB202 будет иметь больше ядер CUDA по сравнению с AD102, что также должно улучшить производительность. Следующая в линейке, GB203, будет наполовину состоять из GB202, аналогично ранее выпущенным моделям AD102 и AD103. Ожидается, что графические процессоры Blackwell от NVIDIA будут выходить под семейством GeForce RTX 50 и поддерживать новые технологии, такие как память GDDR7 и DisplayPort 2.1. Более подробной информации о них можно ожидать в конце этого года. Неясно, будет ли NVIDIA использовать многочиповую упаковку MCM для своих игровых GPU Blackwell или оставит их монолитными, но в связи с растущей стоимостью и проблемами с выпуском, связанными с разработкой чипов, возможность использования чиплетов представляется перспективной.