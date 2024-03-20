Рыночная цена графического процессора будет лежать в диапазоне 30-40 тысяч долларов.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) рассказал в интервью CNBC, что компания инвестировала около 10 миллиардов долларов в исследования и разработку графического процессора Blackwell, сообщает Guru3D. В ходе обсуждения Хуанг отметил, что рыночная цена GPU будет варьироваться от 30000 до 40000 долларов. Окончательная общая стоимость будет зависеть от решений, используемых в каждом конкретном случае, а также интеграции с другими услугами.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

реклама

Аналитики CNBC пришли к выводу, что с учётом растущего спроса на решения для обучения и развёртывания искусственного интеллекта ценовая политика компании соответствует ожиданиям рынка. Цены остаются конкурентоспособными, особенно по сравнению с предшественником Blackwell в лице ускорителя NVIDIA H100 (Hopper), цена которого на момент выпуска составляла от 25000 до 40000 долларов.

Чип NVIDIA B200, построенный на передовой архитектуре Blackwell и оснащённый 192 ГБ высокоскоростной памяти HBM3E, выделяется тем, что имеет два графических кристалла и 208 миллиардов транзисторов. Производство B200 с двумя чипами обходится дороже, чем GH100: 6000 долларов против 3100 долларов.

Также специалисты отметили, что NVIDIA, скорее всего, предпочитает продавать большие комплексные решения с чипами B200, например, серверные системы DGX B200 с восемью графическими процессорами B200, и более крупные решения, такие как SuperPOD. На это намекает то, что на сайте компании можно найти цены только на такие укрупнённые системы.