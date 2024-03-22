Samsung собирается в очередной раз обновить планшет Galaxy Tab S6 Lite

Согласно появившимся в интернете изображениям, выходящий в недалёком будущем планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite версии 2014 года будет предлагать новый цветовой вариант, а именно зелёный. Пишет об этом издание 91Mobiles.

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Расцветка светло-зелёного планшета называется Mint («Мятный»). Издание утверждает, что информация была найдена в официальных списках, которые уже были убраны из интернета. Вместе с этим планшетом предлагается стилус такого же цвета.

Судя по изображениям, также будут продаваться чёрный и розовый планшеты.

Samsung обновит этот планшет уже во второй раз, дав ему более современный процессор. Первое поколение устройства было представлено в 2020 году, после чего в 2022 году выпустили новую версию с более современным процессором. На этот раз должна применяться система на чипе Samsung Exynos 1280. Точная дата поступления планшета в продажу неизвестна, но ждать наверняка остаётся недолго.



