Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Появилось изображение планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 в трёх цветовых вариантах
Samsung собирается в очередной раз обновить планшет Galaxy Tab S6 Lite

реклама

Согласно появившимся в интернете изображениям, выходящий в недалёком будущем планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite версии 2014 года будет предлагать новый цветовой вариант, а именно зелёный. Пишет об этом издание 91Mobiles.

реклама

Расцветка светло-зелёного планшета называется Mint («Мятный»). Издание утверждает, что информация была найдена в официальных списках, которые уже были убраны из интернета. Вместе с этим планшетом предлагается стилус такого же цвета.

Судя по изображениям, также будут продаваться чёрный и розовый планшеты.

Samsung обновит этот планшет уже во второй раз, дав ему более современный процессор. Первое поколение устройства было представлено в 2020 году, после чего в 2022 году выпустили новую версию с более современным процессором. На этот раз должна применяться система на чипе Samsung Exynos 1280. Точная дата поступления планшета в продажу неизвестна, но ждать наверняка остаётся недолго.


#samsung #планшеты
Источник: 9to5google.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
7
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
3
Новый французский истребитель-невидимка скопирован с российского Су-57
3
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
2
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
Госдума рассматривает запрет на открытие банковских счетов подросткам без согласия родителей
+
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
Экс-министр Омелян рассказал, что Украина расплатится с США ресурсами из РФ
3
Defence24: Греция может передать Украине С-300 в обмен на американские ЗРК MIM-104 Patriot
2
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
В сети опубликованы кадры прилета российского «Ланцета» по патрульному катеру ВМФ Украины
+
Следующая модель смартфона Samsung Galaxy S25 обещает значительные изменения в дизайне
1
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
65
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
74
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
+
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

Eppius
14:19
Это значит можно вводить военное положение?
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Вася Пупкин
14:16
А отстаем на 50) Процесс пошёл
Главы Apple, AMD, Micron и HP Inc примут участие в экономическом форуме в Китае
Вадим Кудрявцев
14:16
да мразь ципсошая это,я не пойму какого черта уроды админы сайта не блокируют.я уже в принципе скрины отсылал и не только про михуйло.Админы как говорят, сами из этой тухлой 404.Но сайт можно блокирну...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Вадим Кудрявцев
14:12
Еблан,приходят только уточнить данные.Мне так приходила в декабре,хотя я в отставке давно.Посмотрели документы,уточнили у себя данные и все !!.так что хватит пиздеть укрозадый
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Владислав Савченко
14:07
плюсую и умножаю в миллиард раз!!! очень сильно дергается видео
США вводят новые правила по выхлопным газам для легковых и грузовых автомобилей
Юрий Филатов
14:02
Эм.. Но о этом я читал еще в большой советской энциклопедии. Мощный лазерный импульс создает облако плазмы в месте контакта. Плазма разрушает лазерный импульс. Это получается как со взрывчаткой. Двукр...
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
SuppaGut
14:00
Смысл игрового ноутбука мне видится в одном - если у тебя дома нет рабочего места под комп и играешь на кухне на столе, в перерывах между едой. Гораздо реже встречается ситуация, когда часто, очень ча...
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
Чато -- Бот
13:58
И просто доставляют истерические всхюки чубатого племени: https://t.me/KotNaMirotvorze/19194
FT: США призывали Украину прекратить обстрелы российских НПЗ, предупреждая о возможных ответных ударах ВС РФ
Чато -- Бот
13:56
Злые вы все там у себя, а несчастные каколики тем временем мёрзнут и принимают холодный, и даже ледяной, душ.
Армия России нанесла массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины — в ряде областей страны нарушено электроснабжение
si-cat
13:55
Он несёт 3 Х-22: две на внешней подвеске, одна полуутоплена в бомболюке. Весь каждой - как раз 5т. Так что ничего "переделывать" не надо...
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем