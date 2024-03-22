Самый младший представитель топовой линейки Samsung Galaxy S24.

Последним дополнением к флагманской серии смартфонов Samsung является модель Galaxy S24 Ultra, представленная в 2024 году. Этот смартфон обладает рядом передовых характеристик и функций, которые делают его выдающимся устройством на рынке.

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Ключевые особенности данной модели включают в себя:

6.8-дюймовый WQHD+ экран с динамической частотой обновления 1 – 120 Герц, гарантирующий яркость до 2500 кд/м2 для четкого отображения даже при ярком солнечном свете.

с динамической частотой обновления 1 – 120 Герц, гарантирующий яркость до 2500 кд/м2 для четкого отображения даже при ярком солнечном свете. Производительность : Устройство работает на Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6.1 и поддерживает обновления в течение 7 лет.

: Устройство работает на Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6.1 и поддерживает обновления в течение 7 лет. Искусственный интеллект : Включает функции, такие как Tone Changing, ИИ-заметки, ИИ-диктофон, ИИ-звонки, Умный поиск, ИИ-обои, ИИ-камера, генерация и редактирование изображений, редактирование текста и перевод.

: Включает функции, такие как Tone Changing, ИИ-заметки, ИИ-диктофон, ИИ-звонки, Умный поиск, ИИ-обои, ИИ-камера, генерация и редактирование изображений, редактирование текста и перевод. Соединение : Поддержка WiFi 7 для высокоскоростного соединения и отличного качества приема сигнала.

: Поддержка WiFi 7 для высокоскоростного соединения и отличного качества приема сигнала. Безопасность : новый сканер отпечатков пальцев использующий ультразвуковую технологию и разблокировка по лицу для биометрической защиты.

: новый сканер отпечатков пальцев использующий ультразвуковую технологию и разблокировка по лицу для биометрической защиты. Дизайн : дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Armor, а края сделаны из титана для повышенной прочности и долговечности.

: дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Armor, а края сделаны из титана для повышенной прочности и долговечности. Камера : Улучшенные фотографические возможности с плоскими экранами без скруглений и яркими дисплеями QHD.

: Улучшенные фотографические возможности с плоскими экранами без скруглений и яркими дисплеями QHD. Цена: Стоимость начинается от $1300, что на $100 выше предшественника, но с увеличенным объемом оперативки.

Новый Samsung также предлагает улучшенные функции для заботы о здоровье глаз и реализацию ШИМ. Несмотря на некоторые недостатки, такие как отсутствие ИК-передатчика и несколько уступающую точность отображения цветов, данная модель стала самой продаваемой в линейке благодаря своим ИИ-функциям и высокому качеству сборки.

Стратегия Samsung по внедрению функций искусственного интеллекта, таких как виртуальный помощник Bixby, “Живой перевод”, приложение SmartThings и система Knox, привела к увеличению спроса на Galaxy S24 во многих регионах, включая Южную Корею, Европу и США. Это помогло компании вернуться к росту продаж и остановить падение на рынке.

В России предзаказ на все модели данной линейки уже доступен с ценами от 89 990 рублей за базовую модель до 189 990 руб. за версию Ultra, с одним терабайтом памяти. В комплект поставки входят только кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка SIM и документация, при этом чехлы, зарядные устройства и другие аксессуары приходится покупать отдельно.



