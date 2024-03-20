Samsung готовит память нового поколения для видеокарт Nvidia RTX 50 и не только

Компания Nvidia в этом году должна представить следующее поколение игровых видеокарт RTX 50, в состав которых должно войти следующее поколение памяти. Разработчиком этой памяти будет компания Samsung. Создана она на основе недавно принятых JEDEC спецификаций.

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Новый стандарт будет предлагать чипы со скоростями 28 и 32 Гбит/с, а в планах Samsung есть увеличение этих значений до 37 Гбит/с. В видеокартах RTX 50 эти скорости будут использоваться не в полной мере, они будут довольствоваться значением 28 Гбит/с.

На мероприятии GTC 2024 Nvidia анонсировала карты Blackwell для датацентров, а Samsung продемонстрировала новую память. Речь также шла о датацентрах, без упоминаний игровых видеокарт.

Известно, что объём чипов памяти будет составлять 2 ГБ, скорость достигать 32 Гбит/с. Рабочее напряжение по сравнению с GDDR6 уменьшится до 1,1 В с 1,35 В, энергопотребление сократится на 20%, тепловое сопротивление уменьшится на 70%, то означает меньший нагрев.

Новые видеокарты ожидаются до конца года, но более точные сроки пока не называются даже в слухах.