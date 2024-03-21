Ведётся также работа над продвинутым вариантом памяти UFS 4.0

Компания Samsung является производителем памяти типов DRAM и UFS. В настоящее время южнокорейский производитель занимается разработкой стандарта UFS 5.0. Дожидаться его предстоит как минимум до 2027 года, а до тех пор должен появиться улучшенный вариант памяти UFS 4.0.

Хранить данных год от года требуется всё больше, тем более в свете роста популярности искусственного интеллекта. Инсайдер Revegnus в Twitter рассказал, что память UFS 5.0 от Samsung будет доступна не раньше, чем через три года. Не исключено, что конкуренты сумеют опередить Samsung.

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Чтобы не потерять преимущество, компания работает над улучшенной памятью UFS 4.0 с повышенной производительностью. UFS 5.0 имеет максимальную теоретическую способность 10 ГБ/с, тогда как UFS 4.0 с четырьмя полосами выдаёт 8 ГБ/с. Такая версия должна быть представлена в 2025 году. Недавно представленный графический процессор Nvidia Blackwell способен на пропускную способность 8 ТБ/с.

Будущие поколения смартфонов могут иметь не менее 20 ГБ оперативной памяти для локального запуска больших языковых моделей. Постоянная память также потребуется в большом количестве и с большими скоростями.

Большие языковые модели могут занимать до 15% памяти смартфонов. Чипы UFS 4.0 будут оптимизированы для подобной работы.