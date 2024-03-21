Xiaomi CIVI 4 Pro получил камеру OmniVision Light Fusion 800 50 Мп и две передние по 32 Мп

Как и было обещано, 21 марта компания Xiaomi представила у себя на родине смартфон CIVI 4 Pro. Это очередной представитель линейки CIVI, которая первоначально позиционировалась как женская, но в итоге привлекла более широкую аудиторию. Этому поспособствовало сочетание дизайна и мощных внутренних компонентов.

реклама

Во внешнем виде больших изменений по сравнению с моделью CIVI 3 не наблюдается. Сзади находится круглый выступ камер с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Выступ окружён рельефным металлическим кольцом. Доступны зелёный, розовый, синий и чёрный цветовые варианты смартфона. Зелёный получил глянцевую отделку и рельефную заднюю поверхность, которая может быть выполнена из кожи.

Боковые стороны корпуса плоские с загнутыми краями. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма, разрешение 2750 x 1236, плотность пикселей 460 ppi. Поддерживается полный охват цветового диапазона DCI-P3, частота максимум 120 Гц и яркость до 3000 нит.

Ещё есть поддержка HDR10+, Dolby Vision и защита от случайных прикосновений к влажному экрану. Внутри овального выреза находятся две передние камеры. Для защиты экрана предназначается стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, под экраном есть сенсорный датчик разблокировки. Аппарат оснащён стереодинамиками. Толщина корпуса составляет 7,45 мм, вес 179 г.

Внутри находится недавно представленный восьмиядерный процессор Snapdragon 8s Gen 3. Объём оперативной памяти LPDDR5X достигает 16 ГБ, хранилище UFS 4.0 512 ГБ. Производитель обещает скорость около 60 кадров/с на протяжении 30 минут в игре Genshin Impact.

Ёмкость батареи равна 4700 мАч, мощность 67 Вт обеспечивает зарядку за 40 минут. Используется испарительный отсек охлаждения размером 4184 мм². Аппарат работает на Android 14 с HyperOS.

Доступна поддержка 5G, двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 с AAC/LDAC/LHDC. Есть также NFC и инфракрасный порт. Чтобы не потеряться, имеются системы глобального позиционирования Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS и AGNSS.

Основная камера получила сенсор OmniVision Light Fusion 800 с разрешением 50 Мп и апертурой f/1,63, объектив Leica Summilux и оптическую стабилизацию. Также есть телеобъектив 50 Мп на сенсоре Samsung JN1 с апертурой f/1,98 и автофокусом. Третья камера сверхширокоугольная 12 Мп с полем обзора 120° и апертурой f/2,2.

Спереди находится камера 32 Мп с полем обзора 78°, апертурой f/2.0 и автофокусом. Разрешение второй передней камеры такое же, поле обзора 100°, апертура f/2,4 и электронная стабилизация видео. У всех камер есть специальные режимы фотосъёмки Leica.

Конфигурация 12/256 ГБ стоит 2999 юаней, 12/512 ГБ 3299 юаней, специальная версия 16/512 ГБ 3599 юаней. О продажах в других странах пока не сообщается.