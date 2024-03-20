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Смартфон Xiaomi 15 может сохранить размер экрана 6,36 дюйма
Размер Xiaomi 15 должен остаться неизменным по сравнению с Xiaomi 14

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Выпустив смартфон Xiaomi 13, китайский производитель увеличил размер экрана по сравнению с Xiaomi 12 с 6,28 до 6,36 дюйма. Xiaomi 14 в размерах не вырос. В случае с Xiaomi 15 этого тоже не ожидается, хотя внутренние компоненты аппарата будут улучшены.

Известный инсайдер Digital Chat Station утверждает, что смартфон следующего поколения получит плоский экран размером 6,36 дюйма. Говорится также о том, что под экраном находится одноточечный и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев производства компании Goodix.

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На смартфоне нынешнего поколения Xiaomi 14 разрешение составляет 2670 x 1200 против 1080 x 2400 на Xiaomi 13. В результате плотность пикселей стала 460 ppi вместо 414 ppi.

На последнем смартфоне применяется технология LTPO, что означает переменную частоту обновлении экрана до 120 Гц. Локальная пиковая яркость достигает 3000 нит. У более старого смартфона это значение не превышает 1900 нит.

В обоих случаях экраны поддерживают Dolby Vision, но стекло поверх них разное. У Xiaomi 14 это Corning Gorilla Glass Victus, у Xiaomi 13 Gorilla Glass 5.

Промышленное производство Xiaomi 15 должно начаться в сентябре. Это означает, что вскоре начнутся продажи. Этот смартфон должен работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, который должен быть анонсирован в октябре. Ожидается также увеличение ёмкости батареи.

#смартфоны #xiaomi
Источник: gizmochina.com
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