Чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, представленный на выставке CES 2024, переосмысливает мобильные технологии благодаря искусственному интеллекту, улучшенным играм и превосходным возможностям подключения.

Qualcomm Technologies представила свою последнюю инновацию — чипсет Snapdragon 8s Gen 3, что стало важной вехой в технологиях мобильных вычислений. Этот новый чипсет предназначен для ряда смартфонов ведущих брендов и предлагает функции флагманского уровня по более доступной цене. Snapdragon 8s Gen 3, ориентированный на возможности искусственного интеллекта (ИИ) на устройстве, расширенные возможности подключения, а также превосходные игровые и мультимедийные возможности, готов переопределить рынок смартфонов.

реклама

Snapdragon 8s Gen 3 — это чудо инженерной мысли, созданное по 4-нм техпроцессу. Он имеет конфигурацию восьмиядерного процессора, включая ядро Prime (Cortex-X4) с тактовой частотой 3,0 ГГц, предназначенное для обеспечения исключительной производительности и эффективности. Отличительной особенностью чипсета является поддержка высокоскоростных генеративных моделей искусственного интеллекта с числом до 10 миллиардов параметров, что обеспечивает широкий спектр функций, управляемых ИИ. Snapdragon 8s Gen 3 расширяет границы возможностей смартфона: от встроенных в устройство генеративных помощников ИИ, способных создавать контент, включая подсказки, до инструментов расширения фотографий, которые генерируют изображения за пределами рамки изображения.

Геймеры и все, кто интересуется мультимедиа найдут много преимуществ в Snapdragon 8s Gen 3. Графический процессор Adreno чипсета поддерживает HDR-игры и аппаратно-ускоренную трассировку лучей в реальном времени в поддерживаемых играх, обеспечивая потрясающие визуальные впечатления от игр. Кроме того, чипсет может обрабатывать 200-мегапиксельные изображения и имеет тройную 18-битную настройку интернет-провайдера, обещая беспрецедентные возможности фото- и видеосъемки. Кроме того, поддержка дисплеев 4K и Quad-HD+ с высокой частотой обновления обеспечивает плавное и захватывающее впечатление от просмотра.

Возможности подключения — еще одна область, в которой имеет преимущуства Snapdragon 8s Gen 3. Несмотря на наличие системы Snapdragon X70 5G Modem-RF, он обеспечивает комплексную поддержку сетей mmWave и Sub-6 5G, обеспечивая высокую скорость интернета. Включение системы Qualcomm FastConnect 7800 также означает, что устройства на базе Snapdragon 8s Gen 3 смогут использовать новейшие сети Wi-Fi 7, обеспечивающие скорость загрузки до 5,8 Гбит/с. Кроме того, возможность подключения Bluetooth 5.4 и поддержка аудиокодеков Snapdragon Sound и Qualcomm aptX обеспечивают превосходное качество беспроводного звука.

Поскольку первые устройства, оснащенные чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, должны появиться в продаже в конце этого месяца, технологическое сообщество с нетерпением ожидает влияния последнего предложения Qualcomm. Благодаря сочетанию передовых возможностей ИИ, исключительной производительности и перспективных технологий Snapdragon 8s Gen 3 готов предоставить флагманские функции более широкой аудитории, бросая вызов представлению о том, что может предложить «бюджетный флагман». Так как Honor, iQOO, Realme, Redmi и Xiaomi готовятся представить свои телефоны на базе Snapdragon 8s Gen 3, будущие покупателе смогут оценить все преимущества инноваций и доступности технологий, работающих с ИИ.