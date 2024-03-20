Этот датчик впервые появился в Redmi K70 Pro, который был выпущен в конце прошлого года

Xiaomi представила систему камер смартфона Civi 4 Pro до запуска, который запланирован на 21 марта. Система камер оснащена объективом Leica Optical Summilux с большой диафрагмой F/1.63 и основным датчиком Omnivision Light Fusion 800 с разрешением 50 МП.

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Основной датчик Light Fusion 800 имеет формат 1/1.55 дюйма, размер пикселя 2.0 мкм и динамический диапазон 13.2EV. Этот датчик впервые был представлен в Redmi K70 Pro, выпущенном в конце прошлого года.

Кроме того, объективы Leica Summilux созданы для съемки при слабом освещении. Они используют особый тип стекла с уникальными отражающими свойствами.

Предыдущие тизеры показали, что смартфон будет доступен в четырех различных цветовых вариантах и будет работать на недавно анонсированном Snapdragon 8s Gen 3. Этот чипсет может сделать Xiaomi Civi 4 Pro безупречным флагманом.

Предполагаться, что Xiaomi Civi 4 Pro будет обладать 6.55-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1080p (2400×1080). На задней панели расположен большой круглый модуль камеры со встроенной вспышкой.