В преддверии выпуска следующего поколения видеокарт Nvidia собирается обновить нынешние

Согласно последней информации, компания Nvidia готовит новые варианты графических процессоров на архитектуре Ada для использования в видеокартах GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060. Издание MEGAsizeGPU рассказывает, какие графические процессоры придут на смену нынешним:

GeForce RTX 4070: AD104-251 (сейчас) -> AD103-175-KX (будет).

GeForce RTX 4060 Ti: AD106-351 (сейчас) -> AD104-150-KX (будет).

GeForce RTX 4060: AD107-400 (сейчас) -> AD106-255 (будет).

Процессор AD103-175-KX является тем же, который указывался относительно модели RTX 4070 SUPER в рамках утечек информации о характеристиках.

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Маловероятно, что эти изменения принесут какой-то прирост производительности, поскольку для этого были выпущены видеокарты SUPER. Скорее всего были взяты чипы более высокого уровня, которые были признаны негодными для соответствующих видеокарт. Подобный подход Nvidia применяла и с прежними поколениями видеокарт.

В продажу карты на новых чипах поступят уже в марте. Первой из них станет GeForce RTX 4070, а более дешёвые RTX 4060 Ti/RTX 4060 ожидаются в апреле. Недавно выпущенный драйвер GeForce Game Ready 551.86 уже поддерживает данные варианты графических процессоров.