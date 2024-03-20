Китайские исследователи обнаружили обходной путь в правилах, запрещающих им получить графические процессоры NVIDIA H100 AI для искусственного интеллекта

Китайские исследователи обнаружили обходной путь в правилах, запрещающих им получение высококлассных графических процессоров NVIDIA H100 AI для искусственного интеллекта. В то время как администрация США стремится препятствовать передаче технологий "враждебным" странам, в том числе Китаю, китайские исследователи использовали эти графические процессоры для своих экспериментов. Эта ситуация указывает на то, что новые правила имеют некоторые проблемы с эффективностью реализации.

Информация об использовании графических процессоров NVIDIA H100 AI была опубликована в четырех академических статьях на научном сайте ArXiv. Исследование включает применение этих процессоров для решения сложных математических и логических задач. Хотя в руки исследователей попало всего не более восьми ускорителей, это вызывает вопросы о реализации правил США. Неизвестно, приобрели ли исследователи новые единицы H100 или использовали уже существующие на рынке, поскольку GPU Hopper от NVIDIA продавался до вступления запрета в силу.

Как эти графические процессоры попали в Китай, остается неизвестным. Однако возможно, что они были доставлены из других стран, соответствующих требованиям США. Ранее уже возникала подобная ситуация с китайской компанией TuSimple, когда американское правительство вмешалось в продажу графических процессоров NVIDIA A100, опасаясь передачи технологий. TuSimple сделала заказ на GPU у дочерней компании в Австралии, так как не могла разместить заказ напрямую из-за вето администрации Байдена.

Блокировка доступа к важному компоненту, необходимому для развития индустрии искусственного интеллекта, представляет сложности для США. Даже после активных попыток внедрения запретов, отдельные лица или компании, находящиеся в черных списках, могут найти лазейки для обхода политики, что создаст тревожную ситуацию для правительства. Необходимо разрабатывать более эффективные способы контроля передачи технологий, чтобы предотвратить нежелательное использование высококлассных графических процессоров для искусственного интеллекта.