Samsung получила патент на устройство, которое в разложенном состоянии показывает все три панели.

Samsung получила патенты на свои технологии трехслойных и сворачиваемых дисплеев от Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO). Южнокорейский технологический конгломерат ранее продемонстрировал усовершенствованные трехстворчатые дисплеи на выставке CES 2022, на первой панели которых был показан домашний экран, а на второй и третьей - приложение для потокового видео с широким обзором. Компания также получила патент на дисплей, который можно расширить, если вынуть его из компактного корпуса.

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Первый патент описывает использование дисплейного модуля с "по крайней мере одной зоной складывания" в отличие от традиционных складных телефонов типа книжки (рис. 1B) с внешним и внутренним экранами — такими как Galaxy Z Fold 5 или OnePlus Open. Патент Samsung предусматривает использование трехстворчатого дисплея (рис. 2B), который раскладывается таким образом, что при открытии видны все три панели одновременно. Похоже, это патент Samsung на технологию Flex S, продемонстрированную компанией два года назад.

Стандартный складной экран Samsung (слева) и трехстворчатый экран.

Между тем, компании также был выдан второй патент, описывающий устройство с сворачиваемым дисплеем внутри корпуса, который "деформируется" в двух состояниях — закрытом и открытом. Согласно патентному документу, панели дисплея убираются внутрь корпуса (рис. 1А, ниже), когда устройство закрыто, и выдвигаются при использовании с помощью шарниров.

На различных чертежах складываемого дисплея показано, как панели выходят из корпуса и могут быть расширены для формирования большого экрана. В документе не уточняется, является ли это складываемым смартфоном или совсем другим устройством, таким как планшет, монитор или телевизор. В полностью выдвинутом виде дисплей устройства (рис. 8А, рис. 2А) кажется намного больше своей первоначальной формы, которая является более компактной, поскольку в закрытом состоянии все устройство возвращается в корпус.









Сворачиваемый дисплей Samsung в сложенном (слева) и развернутом виде.

Хотя Samsung получила патенты на эти две технологии складывания экранов, от компании нет ни слова о планах по внедрению их в устройства бытовой электроники в ближайшем будущем. Компания, возможно, также работает над усовершенствованием этих технологий, одновременно решая вопросы, связанные с производительностью и долговечностью — общие для складных устройств.