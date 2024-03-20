Выставка NVIDIA GTC 2024 имеет огромное значение для технологических компаний и людей, вовлеченных в группу ИИ, и Samsung Electronics является одним из ключевых лиц, которое представит свои планы по развитию ИИ в будущем. Ожидается, что компания представит свои новейшие решения в области памяти для приложений ИИ и дебютирует с 12-слойной памятью HBM3e, недавно представленной SK hynix. Samsung стремится привлечь внимание потенциальных клиентов, рекламируя подход компании к рынкам, и лучшего места, чем GTC, для этого не найти.

По сообщению BusinessKorea, Samsung Electronics может разработать еще одно интересное решение для заказчиков серверных систем хранения данных: компания планирует внедрить механизм обслуживания по подписке, чтобы значительно упростить этот процесс. Эта услуга предполагает, что покупатели будут платить определенную плату за использование серверных систем хранения Samsung, а не приобретать их целиком, что в конечном итоге позволит сэкономить расходы на инфраструктуру, а также получить послепродажное обслуживание от Samsung. Вот как излагает эту идею сама компания Samsung.

Услуга подписки поможет снизить первоначальные инвестиции в инфраструктуру хранения данных для наших клиентов и сократить расходы на обслуживание".

Совсем недавно мы сообщали о том, что подразделение DRAM компании Samsung в определенной степени выходит на прибыльность. После огромного падения уровня производства компания, наконец, движется к восстановлению. Теперь, когда Samsung собирается более осторожно выходить на рынки, компания, в конечном счете, будет разрабатывать более эффективные стратегии, и эта модель подписки - одна из них. Мы еще не видели подобных шагов со стороны других компаний, поэтому говорить о том, будет ли это успешным, пока рано.





