Samsung готовит бюджетные аппараты Galaxy F55 и Galaxy M55

Несколько дней назад компания Samsung представила во многих странах смартфоны Galaxy A35 и A55. Аппараты серии Galaxy A5 у Samsung наиболее продаваемые, но есть у неё ещё более доступные по цене смартфоны Galaxy F и Galaxy M.

Новыми в этих сериях скоро станут аппараты Galaxy F55 и Galaxy M55. Про первый уже было достаточно информации, а про второй данные начинают появляться только сейчас.

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Galaxy M55 с модельным номером SM-M556B показывается на официальном сайте Samsung. Данная страница есть на сайте в Индии, Латинской Америке и Леванте.

Где именно из этих стран смартфон поступит в продажу в первую очередь, неизвестно. Из Индии поступили первые реальные фотографии этого устройства, так что кажется, что именно здесь состоится релиз.

На фотографиях аппарат показан в синем и чёрном цветовых вариантах. Сзади находятся три вертикально расположенные камеры. Задняя сторона имеет небольшие изгибы по краям и выглядит пластиковой, как рамка. Здесь нет того же дизайна выступа кнопок, как в последних аппаратах Galaxy A.

Если верить бенчмарку Geekbench, этот смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, впервые среди предложений Samsung. Известно о поддержке проводной зарядки мощностью 45 Вт.