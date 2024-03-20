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Pixel 8a получит экран 120 Гц и процессор Tensor G3
Новый смартфон Google Pixel 8a будет доступен в большем количестве стран

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Согласно последней информации, выходящий в недалёком будущем смартфон Google Pixel 8a будет обладать экраном с частотой обновления 120 Гц. Он получит процессор Google Tensor G3 и будет распространяться в большем числе стран.

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Недавно стали известны четыре модельных номера: G8HHN, GKV4X, G6GPR и G576D. Заявки на них были поданы в Федеральную комиссию по связи США. Также в интернете доступны изображения упаковки смартфонов, на которой указан номер G6GPR.

Анонс этого аппарата ожидается на конференции разработчиков Google I/O, которая по традиции будет проводиться в мае. Размер экрана устройства составит 6,1 дюйма при разрешении FHD+. Частота обновления вырастет по сравнению с Pixel 7a с его значением 90 Гц. Может вырасти также яркость экрана, которая будет достигать 1400 нит при показе контента HDR.

Размер аппарата составит 152,0 x 73,0 x 9,0 мм. От прошлогоднего он отличается лишь шириной всего на 0,1 мм.

Может применяться слегка видоизменённая версия процессора Tensor G3. Google сделает его дешевле, хотя и в ущерб энергоэффективности. В целом же чип не будет отличаться от того, который применяется в составе флагманских аппаратов. Этот чип Tensor G3 уже протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 1218 и 3175 баллов в одноядерных и многоядерных тестах. Ожидаются минимум четыре цветовых варианта смартфона.

Камеры могут остаться без изменений. Основная сохранит разрешение 64 Мп, а рядом будет сверхширокоугольная. Всю эту информацию сообщает источник внутри компании Google.

Среди новых стран, где аппарат поступит в продажу, называют Чехию, Эстонию, Финляндию, Венгрию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию и Словению. Об этом стало известно из гарантии на устройство.

Начало конференции разработчиков I/O 2024 запланировано на 14 мая.

#смартфоны #google #pixel
Источник: 9to5google.com
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