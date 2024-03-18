Изменение поисковой системы на телефонах Google Pixel влечёт за собой изменение значка в строке поиска.

Пользователи смартфонов Google Pixel могут изменить поисковую систему по умолчанию. Сообщается, что эта опция отображается в настройках Pixel Launcher, программы запуска по умолчанию для всех смартфонов Pixel. Возможность изменить поисковую систему была предложена технологическим гигантом в соответствии с Законом о цифровых рынках Европейского союза (EU) (DMA). Примечательно, что Apple также добавила поддержку альтернативных маркетплейсов приложений и разрешила сторонним браузерам запускать их браузерный движок.

Новостями поделился информатор Мишаал Рахман на X (ранее известном как Twitter). Основываясь на скриншотах, которыми поделился пользователь Mastodon, Рахман высказал мнение:

реклама После смены поставщика услуг поиска значок панели обновляется, отражая выбор пользователем.

Нажатие на уведомление приведёт абонента к новому параметру настройки под названием Поисковая система. Чтобы получить к ней доступ вручную, пользователи могут перейти в Настройки Pixel Launcher> * Настройки поиска на главном экране > Поисковая система*. Как только абонент входит в меню, появляется сообщение: “Выберите приложение, которое вы будете использовать для поиска в Интернете. Это повлияет на поиск и содержимое на вашем главном экране”.

Под сообщением пользователи увидят все поисковые системы, которые они установили на своих телефонах. Некоторые из популярных, помимо Google, - Microsoft Bing, DuckDuckGo, Ecosia и Perplexity AI.

Недавно Google опубликовал сообщение в блоге, где подробно рассказал, как будет соблюдать новые правила. Технический гигант сообщил, что внедрил более 20 изменений продуктов в результатах поиска и добавил возможность выбирать, хотят ли пользователи делиться своими данными через сервисы Google или нет. Вскоре будет добавлен “дополнительный экран выбора”, позволяющий абонентам изменять поисковую систему или браузер по умолчанию. Судя по информации инсайдера, Google уже начал внедрять эту функцию. Однако её еще предстоит распространить на другие Android телефоны.