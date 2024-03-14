Данные устройства могут быть представлены в октябре 2024 года

Ожидается, что в конце текущего года Google представит свои смартфоны новой серии Pixel 9. Ряд информационных утечек в последние месяцы раскрыли ключевые детали ожидаемых устройств. Согласно новому отчету, предстоящие устройства будут обладать функцией "адаптивного касания", которая автоматически будет регулировать чувствительность дисплея при соприкосновении с влажными пальцами или при наличии защитной пленки.

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Информация об этой новой функции поступила от Android Authority, которые утверждают, что обнаружили код, обозначающий "адаптивное касание" как функцию "P24" в обновлении Android 14 QPR3 Beta 2. С учетом установившихся сокращений в Google, "P24" почти наверняка относится к устройствам серии Pixel, которые будут выпущены в 2024 году, в то время как "P23" относится к Pixel 8 и Pixel 8 Pro, выпущенным в 2023 году. Если такое предположение верно, то новая функция может стать частью Pixel 9 и Pixel 9 Pro.

Но пока особенности "адаптивного касания" остаются загадкой. В отчете отмечается, что пользователи смогут включить функцию через переключатель в разделе "Дисплей > Чувствительность к касанию" в приложении "Настройки". Однако пока неизвестно, будет ли эта функция эксклюзивной для серии Pixel 9 или Google в будущем распространит ее и на более старые модели устройств Pixel.

Предполагается, что серия Pixel 9 будет анонсирована в октябре 2024 года и включит две модели - обычный Pixel 9 и более крупный Pixel 9 Pro. Оба устройства, вероятно, будут работать на чипсете Tensor G4. Но, вопреки предыдущим слухам о полностью настраиваемом SoC с кодовым названием Redondo, последние отчеты указывают на использование процессора Samsung Exynos.