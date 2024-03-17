Объявлена дата и место проведения I/O 2024 - главного технологического события компании, на которой расскажут о самых важных новостях из мира Google.

Предстоящая конференция Google I/O 2024 обещает стать значимым событием для технологического гиганта и его пользователей. Конференция пройдет 14-15 мая в Калифорнии и впервые, за долгое время после пандемии, состоится офлайн.



Откроет конференцию выступление генерального директора Google Сундара Пичаи. Ожидается, что он представит стратегическое видение компании на ближайшее время и поделится планами относительно ключевых направлений развития - искусственного интеллекта, облачных сервисов, мобильных устройств и программного обеспечения.



После основной речи начнутся технические сессии для разработчиков. Специалисты Google расскажут о новых возможностях платформы Android, API для сервисов на базе AI и интеграции облачных решений в приложения. Отдельное внимание будет уделено дополненной реальности.



Второй день конференции также обещает быть насыщенным. Ожидается анонс новой версии мобильной ОС Android 15 с расширенными возможностями персонализации, улучшенной производительностью и повышенной конфиденциальностью данных.



Кроме того, на I/O 2024 вероятно представление недорогого смартфона Google Pixel 8a, который является наследником популярной бюджетной линейки. А флагманская серия Pixel может пополниться девятым поколением осенью текущего года.



Помимо аппаратных новинок, Google наверняка анонсирует обновления для таких сервисов, как Карты, Помощник и Фото. Возможно появление новых приложений на базе нейросетей для распознавания речи и изображений.



И это далеко не все, чем готов удивить Google. Наверняка конференция I/O 2024 запомнится важными анонсами, которые определят развитие компании и отрасли в ближайшее время. Остается следить за ходом мероприятия и узнавать о главных новинках Google. Онлайн регистрация уже доступна.