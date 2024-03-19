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СтарыйДед
Складной смартфон MIX Flip со Snapdragon 8 поколения появится за пределами Китая
На задней панели расположится двойная камера, а под ними имеется небольшой экран.

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Компания Xiaomi готовится выпустить новую модель смартфона под названием Mix Flip, и подробностей о нем становится всё больше и больше, привлекая много внимания. Однако, некоторые предыдущие предположения оказались неточными и поэтому стоит внести некоторые исправления. Во-первых, стоит отметить, что смартфон Mix Fold 4 будет продаваться только в Китае и не будет доступен для покупки в других странах мира. Но при этом компания всё же порадует своих поклонников в конце весны. В это время, смартфон Mix Flip станет доступен для приобретения по всему миру. Впервые этот смартфон был представлен в 2021 году, но тогда его выпуск был приостановлен. В настоящее время, Xiaomi активно работает над новой моделью и ее официальный анонс должен состояться в мае. Изначально, некоторые предполагали, что это будет модель Mix Fold 4, но, после изучения всей информации становится ясно, что это другая модель.

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Некоторые интересные детали о Mix Flip уже стали известны. Его номера моделей состоят из "2405cpx3dg/2405cpx3dc", а кодовое имя – "ruyi". Внутри компании он также известен как "n8". Обычно такие обозначения присваиваются номерам устройствам серии Mix. Предыдущей моделью был Mix 4, который был оснащен инновационными функциями, такими как камера под дисплеем, но был доступен только в Китае. Новый Mix Flip будет оснащен процессором Snapdragon 8-го поколения и двойной камерой на задней панели, а также будет иметь небольшой дополнительный экран. Хотя уже и показано концептуальное изображение возможного дизайна, но оно пока не является официальным.

Mix Flip будет доступен во многих странах, включая Турцию. Компания Xiaomi планирует провести крупное мероприятие по его запуску, и многие с нетерпением ждут, какие новые функции предложит Mix Flip. Также из интересного стоит упомянуть, что смартфон Xiaomi Mix Flip не будет поддерживать спутниковую связь, но будет иметь большую емкость батареи и телеобъектив.

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