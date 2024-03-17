Xiaomi расширяет свое присутствие на европейском рынке, запустив новую умную камеру безопасности. Устройство оснащено функцией распознавания лиц и облачным хранением, а также позволяет пользователям контролировать свой дом с помощью мобильного приложения.

Xiaomi, имя которой достаточно известно, официально анонсировала запуск своей новой Smart Camera C500 Pro на европейском рынке. Этот продукт, который гармонично сочетает передовые технологии искусственного интеллекта (AI) и высокое качество изображения, готов изменить подход к домашней безопасности и видеонаблюдению.

Smart Camera C500 Pro отличается элегантным дизайном и компактными размерами, позволяющими разместить его в любом уголке дома или офиса. Камера оснащена 2K-сенсором, обеспечивающим стереоскопическое видео с разрешением, превышающим Full HD, что гарантирует отличную яркость и детализацию даже в условиях слабого освещения. Одной из ключевых особенностей новинки является ее искусственный интеллект, который позволяет камере распознавать движения, лица и даже голоса. Это обеспечивает более точный и эффективный мониторинг, оповещение о тревожных событиях может быть моментально передано на смартфон пользователя. Сама камера имеет функцию распознавания лиц, что позволяет ей отличать членов семьи от незнакомых людей и отправлять уведомления только в случае необходимости.

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Специалисты Xiaomi не забыли о конфиденциальности данных. Smart Camera C500 Pro оснащена функцией автоматического блокирования видео и звука при обнаружении человека, стоящего перед камерой, что позволяет пользователям чувствовать себя более защищенными от нежелательной видеозаписи. Камера также имеет встроенный MicroSD-слот для локальной хранения видео, а также поддержку облачного хранения через приложение Xiaomi.

Помимо этого, Smart Camera C500 Pro оснащена поворотным механизмом, который обеспечивает угол обзора до 360 градусов и полное покрытие пространства. Также камера имеет функцию ночного видения на расстоянии до 10 метров, что дает возможность круглосуточного наблюдения.

Xiaomi нередко удивляет своей доступностью, и Smart Camera C500 Pro не стала исключением. Компания анонсировала демократичную цену, которая, несмотря на высокотехнологичные функции, позволит широкому кругу потребителей обзавестись этой умной камерой.

Фокусируясь на удобстве использования, Xiaomi выпустила обновленное приложение Mi Home, которое позволяет контролировать камеру, просматривать записи, настраивать оповещения и взаимодействовать с другими устройствами Xiaomi в экосистеме. Это обеспечивает удобную и интегрированную систему домашней автоматизации.

Новинка Smart Camera C500 Pro уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте Xiaomi и в некоторых розничных магазинах по всей Европе. Предполагается, что первые поставки начнутся уже в конце текущего месяца.