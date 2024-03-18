Смартфоны Poco часто оказываются международными версиями решений Redmi, предназначенных для китайского рынка

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, китайская корпорация Xiaomi планирует выпустить свой первый планшет под брендом Poco. Он может оказаться копией одного из планшетов Xiaomi или Redmi, предназначенных для китайского рынка, но нацеленной на международный рынок. Компания часто следует подобной практике со смартфонами Poco, и причин отказываться от нее эксперты не видят.

Будущий планшет появился в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под номером 2405CPCFBG. Это не смартфон — для него указан форм-фактор. При этом каких-либо сведений о характеристиках модели в настоящий момент нет. Но обычно под брендом Poco компания Xiaomi предлагает устройства с привлекательным соотношением цены и возможностей. Ранее в соответствующей линейке выходили в основном смартфоны субфлагманской и средней ценовых категорий, обладающие хорошей за свои деньги производительностью. Такой подход обеспечивал бренду популярность, и первый планшет Poco, вероятно, также не будет относиться к сверхбюджетному или бюджетному ценовому сегменту, как, впрочем, и к флагманскому.