В списке приложений Pixel Watch можно будет отслеживать процесс их обновления

Смарт-часы Google Pixel Watch и Pixel Watch 2 предназначаются для обладателей Android-устройств. Их функциональность регулярно расширяется в рамках обновлений Pixel Feature Drop. В одном из последних обновлений появился индикатор, который отображает процесс установки приложений. Некоторые пользователи уже получили доступ к этому индикатору.

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Индикатор прогресса показывается при скачивании приложения и при его обновлении в магазине Google Play Store. Таким образом, пользователи получают возможность отслеживать установку приложения без необходимости открывать его страницу в магазине.

Хотя это новшество появилась в системе Wear OS, это относится только к аппаратам Google Pixel Watch. В часах OnePlus Watch 2 этот индикатор отсутствует.