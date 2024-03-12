С обновлением Android 14 QPR3 Beta 2 , Google наконец-то включила альтернативный режим DisplayPort на Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Устройства Pixel долгое время не поддерживали вывод изображения через USB-C. Но теперь, с появлением обновления Android 14 QPR3 Beta 2, Google наконец-то включила альтернативный режим DisplayPort на Pixel 8 и Pixel 8 Pro, что дает возможность выводить изображение с телефона на большой экран. Ранее большинство устройств Pixel предлагали поддержку USB-C 3.1 или выше, что является требованием для передачи видео через данный порт, но до недавнего времени Google отключал эту функцию. Уже в октябре прошлого года эту функцию можно было использовать на Pixel 8, воспользовавшись GrapheneOS. А теперь Google открыл полный доступ к этой функции и больше не нужно производить изменения в системе для использования альтернативного режима DisplayPort.

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Подключая Pixel 8 или Pixel 8 Pro к внешнему дисплею, появляется окно с предложением выполнить зеркальное отображение на этом дисплее. Если пользователь соглашается, содержимое экрана смартфона будет отображаться в центре монитора, а обои заполнят остальное пространство. Сообщается, что разработка обновленного интерфейса "режима рабочего стола" все еще находится в активном процессе. В то же время, на старых устройствах Pixel до сих пор можно включить и использовать функцию DisplayPort с помощью модуля Magisk. Включение этой функции включает установку Magisk Manager, загрузку модуля DisplayPort Magisk и его прошивку с использованием данного инструмента. Далее следует перезагрузка телефона, и все готово к использованию.

Одно из интересных наблюдений заключается в том, что устройства Samsung с необходимым оборудованием поддерживают эту функцию уже с 2017 года. Она известна как Samsung DeX и предлагает пользователю интерфейс, более близкий к использованию настольного компьютера. Кроме использования USB-C, Samsung даже смогла передавать данные беспроводным путем, что делает ее еще более привлекательной для людей, которым такая функциональность необходима. Сообщается, что встроенный режим рабочего стола Android находится в процессе разработки уже начиная с версии Android 10.