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ddr22
Пользователи Google Pixel Fold сообщают о проблемах с "залипанием" экрана при прокрутке
Неизвестно, как Google будет реагировать на эти проблемы и предоставлять решения, но потенциальные покупатели должны быть готовы к возможным проблемам при использовании данного устройства.

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Некоторые пользователи Google Pixel Fold начали сообщать о проблемах с "залипанием" экрана при прокрутке. Эта проблема, называемая "липким скроллингом", вызывает неудобства для пользователя, так как информация на экране не плавно поднимается и опускается, а иногда даже дрожит или прыгает. Видео и сообщения на Reddit и форумах подтверждают, что это не единичный случай, а распространенная проблема, которая может испортить впечатление от использования устройства. Причины этой проблемы пока неизвестны, но она может быть связана с дефектом устройства, программным обеспечением или повреждением датчиков, отвечающих за обнаружение использования экрана. Более того, пыль или другие мелкие частицы могут также вызывать проблему.
В то время как Google пока не предоставила официального ответа на эту проблему, пользователи могут попробовать перезагрузить устройство или обратиться в службу поддержки Google. Рекомендуется также очистить экран салфеткой из микрофибры и убедиться, что установлена последняя версия программного обеспечения. Однако, несмотря на все усилия, пользователи, купившие Pixel Fold, могут столкнуться с этой проблемой, что, безусловно, вызовет разочарование.

Проблемы с "залипанием" при прокрутке экрана являются лишь одной из множества проблем, с которыми сталкиваются пользователи складных устройств. Несмотря на то, что Pixel Fold считается одним из лучших складных телефонов, эти проблемы могут негативно сказаться на удовольствии от использования устройства. Хотя неизвестно, как Google будет реагировать на эти проблемы и предоставлять решения, важно, чтобы потенциальные покупатели были готовы столкнуться с возможными проблемами при использовании данного устройства.

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